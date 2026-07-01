Мирра Андреева уступила Крейчиковой во втором круге Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла чешке Барборе Крейчиковой во втором круге Уимблдона — 6:4, 5:7, 4:6.

Встреча продлилась 2 часа 44 минуты.

Андреева 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 16. На счету ее соперницы 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге турнира «Большого шлема» в Лондоне 30-летняя Крейчикова встретится со своей соотечественницей Николой Бартунковой.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Барбора Крейчикова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия, 5) — 4:6, 7:5, 6:4