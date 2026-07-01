Англия благодаря дублю Кейна победила ДР Конго и сыграет с Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Англии одержала волевую победу над ДР Конго в матче 1/16 финала ЧМ-2026 — 2:1.

Счет на 7-й минуте открыл нападающий конголезцев Брайан Сипенга. На 75-й минуте англичане отыгрались благодаря голу Харри Кейна, а спустя 11 минут 32-летний форвард оформил дубль и принес Англии победу.

Кейн с 5 голами догнал Эрлинга Холанна (Норвегия) в гонке бомбардиров ЧМ-2026. Теперь англичанина опережают только Лионель Месси (Аргентина) и Килиан Мбаппе (Франция) — на их счету по 6 забитых мячей.

Англия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026. Там англичане сыграют с Мексикой, которая в 1/16 финала выбила Эквадор (2:0).