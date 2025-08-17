«Рубин» — «Ростов»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Ростова» на матч 5-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало — в 15.45 по московскому времени.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Йочич, Иву, Ходжа, Шабанхаджай, Даку.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Миронов, Кучаев, Жбанов, Шанталий, Роналдо, Голенков, Сулейманов.