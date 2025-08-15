Ди Лучано назвал приятными сравнения с Дзанетти

Защитник «Банфилда» Рамиро Ди Лучано рассказал «СЭ» об отношении к сравнению с легендой сборной Аргентины Хавьером Занетти.

— Ты правый защитник, какая твоя сильная сторона — атака или защита?

— Нападение, но и защита тоже!

— В Аргентине тебя сравнивали с Хавьером Занетти, что ты чувствуешь, когда в твоем отношении говорят о такой легенде?

— Очень приятно, что фанаты меня так воспринимают, но, как я уже сказал, нужно идти постепенно и шаг за шагом помогать команде. Ведь ЦСКА — это большой клуб, и он этого заслуживает.

21-летний Ди Лучано в этом сезоне провел 18 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

