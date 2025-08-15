Источник: ЦСКА предложил 12 миллионов за форварда «Фиорентины» Бельтрана, им интересуется «Спартак»

ЦСКА предложил 12 миллионов евро за форварда «Фиорентины» Лукаса Бельтрана, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Стороны ведут переговоры. Игроком также интересуются «Спартак» и «Зенит». Ранее La Repubblica сообщала, что красно-белые предложили за 24-летнего аргентинца 10 миллионов евро, «фиалки» хотят не менее 15 миллионов.

Бельтран перешел в «Фиорентину» летом 2023 года из «Ривер Плейта» за 12,6 миллиона евро. В прошлом сезоне форвард забил 6 мячей и сделал 6 голевых пасов в 47 играх.

Контракт Бельтрана с клубом действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро. На счету игрока 5 матчей за сборную Аргентины.