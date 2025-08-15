Ди Лучано назвал ерундой новости о возможном переходе в «Спартак» и «Краснодар»

Защитник «Банфилда» Рамиро Ди Лучано ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе в «Спартак» и «Краснодар».

Ранее Metaratings.ru сообщал, что защитника предложили «Спартаку» и «Краснодару».

— Были новости о том, что вас предложили «Спартаку» и «Краснодару». Это правда?

— Нет, это ерунда. Единственное предложение, которое я получил, было от ЦСКА.

21-летний Ди Лучано в этом сезоне провел 18 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

