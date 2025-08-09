Станкович — о поражении «Спартака»: «Вы скажете, что у нас игровой кризис, а я отвечу — это кризис результатов»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги матча против «Локомотива» (2:4) в 4-м туре РПЛ.

— Какие проблемы вы увидели сегодня и вообще на старте сезона? Как собираетесь их решать?

— На мой взгляд, первая часть игры была хорошей. Не видел каких-то проблем. Мы действовали агрессивно, забирали подборы, выигрывали единоборства. Может, были недостаточно конкретны в финальной трети, но игра шла под нашим контролем. В перерыве, если бы мне сказали, что игра закончится 2:4, я не поверил бы. Но в футболе часто все решают детали. Мы пропустили после стандарта. Мы анализировали эти моменты, работали над ними. Такие моменты решаются на поле за счет минимальной коммуникации... Получилось вот так. К сожалению, сравняв счет, мы снова пропустили, как и с «Акроном». Ситуация непростая. Нам нужно быть всем вместе. Вы скажете, что у нас игровой кризис, а я скажу — это кризис результатов. Нужно работать и ждать. Ну и отмечу «Локомотив», который провел отличный матч и реализовал свои моменты.

— Почему замена Маркиньоса была столь ранней? Насколько тяжелая травма у Гарсии?

— Он только вернулся в строй после травмы. Пропустил почти весь недельный цикл, и только на предыгровой участвовал полностью. Мы приняли решение вместе с игроком и медштабом, что он выйдет в старте. За 55 минут сегодня он проявил себя. Я думал, он и 30 минут не выдержит. Очень жаль, что Гарсия получил травму. Было видно сразу по движению, что за травма. Он прекрасный игрок, мы желаем ему скорейшего выздоровления, — сказал Станкович на пресс-конференции.

«Локомотив» (12 очков) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ. «Спартак» (4) идет 11-м в турнирной таблице.