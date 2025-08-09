Футбол
9 августа, 20:33

Станкович — о поражении «Спартака»: «Вы скажете, что у нас игровой кризис, а я отвечу — это кризис результатов»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги матча против «Локомотива» (2:4) в 4-м туре РПЛ.

— Какие проблемы вы увидели сегодня и вообще на старте сезона? Как собираетесь их решать?

— На мой взгляд, первая часть игры была хорошей. Не видел каких-то проблем. Мы действовали агрессивно, забирали подборы, выигрывали единоборства. Может, были недостаточно конкретны в финальной трети, но игра шла под нашим контролем. В перерыве, если бы мне сказали, что игра закончится 2:4, я не поверил бы. Но в футболе часто все решают детали. Мы пропустили после стандарта. Мы анализировали эти моменты, работали над ними. Такие моменты решаются на поле за счет минимальной коммуникации... Получилось вот так. К сожалению, сравняв счет, мы снова пропустили, как и с «Акроном». Ситуация непростая. Нам нужно быть всем вместе. Вы скажете, что у нас игровой кризис, а я скажу — это кризис результатов. Нужно работать и ждать. Ну и отмечу «Локомотив», который провел отличный матч и реализовал свои моменты.

— Почему замена Маркиньоса была столь ранней? Насколько тяжелая травма у Гарсии?

— Он только вернулся в строй после травмы. Пропустил почти весь недельный цикл, и только на предыгровой участвовал полностью. Мы приняли решение вместе с игроком и медштабом, что он выйдет в старте. За 55 минут сегодня он проявил себя. Я думал, он и 30 минут не выдержит. Очень жаль, что Гарсия получил травму. Было видно сразу по движению, что за травма. Он прекрасный игрок, мы желаем ему скорейшего выздоровления, — сказал Станкович на пресс-конференции.

«Локомотив» (12 очков) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ. «Спартак» (4) идет 11-м в турнирной таблице.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • chimega

    Кто-то неплохо подметил: "Спартак на одно очко отстаёт от Зенита." )))

    10.08.2025

  • андрей андреев

    какой же он тупой....

    10.08.2025

  • sven

    идиот

    10.08.2025

  • vladmad_75

    Так начни говорить уже по-русски, раз тебе не хватает коммуникации. Был просто потрясающий момент, когда легу из Спартака 2(!!!) переводчика(!!!) объясняли что тому делать на поле. Это, мне кажется, исчерпывающе говорит само за себя. Если тренер не желает говорить в нашей стране по-русски, то почему русские должны входить в положение и учить теперь уже не английский, а итальянский язык? Может всё наоборот должно быть? И ладно бы Станкович не знал русский язык. Он его ЗНАЕТ. Но хамло есть хамло. Так что таки да, пусть ищет коммуникацию и обтекает )))

    10.08.2025

  • Станковича домой. Помазуна в ворота

    10.08.2025

  • Вася

    не только сегодня

    09.08.2025

  • Город Моторов

    максименко сегодня просто обосрался. чтобы это понять, не надо быть великим экспертом.

    09.08.2025

  • Город Моторов

    он тренер и не имеет права в прессе резко говорить про своих игроков. он ему в лицо скажет один на один.

    09.08.2025

  • оппонент

    Да нет у вас никакого кризиса,- как можете так и играете.

    09.08.2025

  • По мечу

    он теперь тренировать не будет. после ада с баблом.. может быть детей для души

    09.08.2025

  • AZ

    Это кризис даже не руководства, это кризис идеи "мы - Спартак, а вы - ....оно"))). Пока ее не выкинут из голов у всех причастных к клубу, ничего не изменится. И я не говрю о забывании традиций или чем-то подобном. Я о том, что не стоит пренебрежительно относиться к соперникам и их достижениям, а все неудачи объяснять тем, что "кругом враги"))). Бывает иногда не то судейство, но оборона - это же ужас ужасный)))

    09.08.2025

  • Олег 70

    и так 23 года)))

    09.08.2025

  • spar001

    "Вы скажете, что у нас игровой кризис, а я отвечу — это кризис результатов"... Деян, а ты помнишь, когда ты только пришел в Спартак наши ушлые журналюги тебя приветствовали: "Добро пожаловать в ад"... а ты тогда смеялся и говорил, что типа тебе не привыкать и ты уже везде был и в аду тоже... Ну теперь-то ты понял что такое АдЪ?... это и есть Спартак... беги Деян, беги:grin:...

    09.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Боюсь, не доживём )

    09.08.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Ну, купи Спартак и рули там как хочешь.

    09.08.2025

  • AнaлoГoвнет

    Давай бароцца за 10-кю

    09.08.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Вот бы увидеть, что Гарсия - прекрасный игрок.

    09.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    ПравЕльно, может, и сказал. А вот правИльно — навряд ли.

    09.08.2025

  • Вася

    максименко уже только ленивый не обсудил, тоько станкович видит в нем человека-паука!

    09.08.2025

  • winvem

    Перед Зенитом не уволят. Не успеют найти тренера, да и под Зенит никого сразу не бросят. А вот после …. Хотя от наших чудаков любого результата можно ожидать. Наихудшим результатом будет ничья

    09.08.2025

  • Вася

    почему против спартака всем везет? спартаку залетает все что может и не может! хватит уже позора болельщикам! если мужик, так не позорь себя и нас, подай в отставку!

    09.08.2025

  • kubinec

    Если не брать судейство, по игре Спартак не наиграл на поражение. Удачи не хватает в каждом матче. Ну как можно пропускать лёгкий гол сразу после того, как забили??? Чистое невезение, причем уже давно. Ну и Батраков просто гений. Лишь бы не повелся на бабло и не перешёл в голубой клуб. Тогда очередной талант будет убит

    09.08.2025

  • volish17

    Сказал все по делу , правельно Станкович..

    09.08.2025

  • Сергей Макурин

    Нет результата потому что в атаке хаос. В этой игре ещ? и с обороной начудил. Три центра зачем то выпустил.

    09.08.2025

  • GeoMaS

    Это системный кризис руководства клуба уже на протяжении более 20 лет

    09.08.2025

    • Защитник «Локомотива» Рамирес — о победе над «Спартаком»: «Три очка дома — это очень важно для нас»

    Воробьев: «Игра Батракова со «Спартаком»? Нормально — в его стиле»
