Защитник «Локомотива» Рамирес — о победе над «Спартаком»: «Три очка дома — это очень важно для нас»

Защитник «Локомотива» Кристиан Рамирес прокомментировал победу над «Спартаком» (4:2) в 4-м туре РПЛ.

«Три очка дома — это очень важно для нас. Очень хорошая атмосфера», — сказал Рамирес.

«Локомотив» (12 очков) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ. «Спартак» (4) идет 11-м в турнирной таблице.