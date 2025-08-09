Воробьев: «Игра Батракова со «Спартаком»? Нормально — в его стиле»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев прокомментировал победу над «Спартаком» (4:2) в 4-м туре РПЛ.

Хавбек железнодорожников Алексей Батраков оформил хет-трик.

— Как вам сегодняшняя игра Батракова?

— Забил три мяча, молодец. Нормально, это в его стиле. Пусть продолжает в том же духе, а мы не дадим ему расслабиться.

«Локомотив» (12 очков) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ. «Спартак» (4) идет 11-м в турнирной таблице.