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11 февраля, 23:34

Детский тренер Мамаева: «Если будет хорошее предложение, Павел продолжит карьеру. Точку ставить рано»

Иван Шитик
Корреспондент
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Владимир Волчек, детский тренер бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева, отреагировал на завершение карьеры 34-летним футболистом.

«Я считаю, что если будет хорошее предложение, то Павел продолжит карьеру. Жирков и Погребняк тоже какое-то время не играли, а потом один в «Зените» оказался, а второй — в «Урале». Я надеюсь, что Паша сейчас в отличной форме и рассмотрит какое-нибудь стоящее предложение, если оно будет. Те качества футболиста, которыми владеет Паша, могут позволить ему играть дальше. Все игроки, которые владеют таким конструктивом в игре, как Мамаев, могут играть долго.

В 12 лет Павел выделялся среди своих сверстников, поэтому я его и позвал в свою команду. У него были хорошие задатки, а мы ему помогли их развить. Поэтому Мамаев достаточно рано заиграл. Многие футболисты бы мечтали о такой карьере, как у Мамаева: он выиграл чемпионство с «ЦСКА», играл в Лиге чемпионов, забивал «Боруссии» и вообще провел свою карьеру ярко. Все у него сложилось в футбольной карьере, но точку ставить рано», — сказал Волчек Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-11-detskiy-trener-mamayeva-yesli-budet-khorosheye-predlozheniye-pavel-prodolzhit-karyeru-tochku-stavit-rano
Павел Мамаев
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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