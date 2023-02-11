Кураньи: «У «Динамо» было два топовых тренера — Божович и Черчесов»

Бывший игрок московского «Динамо» Кевин Кураньи высказал мнение о лучших тренерах московского клуба.

— Кто был лучшим тренером в «Динамо»?

— У нас было много хороших специалистов. Черчесов был топовым тренером. Моим первым тренером в России был Миодраг Божович. Он тоже хорош. Поэтому у «Динамо» было два топовых тренера — Божович и Черчесов.

— А кто лучший российский тренер на данный момент?

— Для меня это тренер «Зенита» Сергей Семак, — сказал Кураньи Sport24.