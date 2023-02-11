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Кураньи: «У «Динамо» было два топовых тренера — Божович и Черчесов»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший игрок московского «Динамо» Кевин Кураньи высказал мнение о лучших тренерах московского клуба.

— Кто был лучшим тренером в «Динамо»?

— У нас было много хороших специалистов. Черчесов был топовым тренером. Моим первым тренером в России был Миодраг Божович. Он тоже хорош. Поэтому у «Динамо» было два топовых тренера — Божович и Черчесов.

— А кто лучший российский тренер на данный момент?

— Для меня это тренер «Зенита» Сергей Семак, — сказал Кураньи Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-11-kurani-cherchesov-byl-topovym-trenerom-bozhovich-tozhe-khorosh-seychas-v-rpl-luchshiy-semak
Кевин Кураньи
ФК Динамо (Москва)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
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