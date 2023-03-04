Первый тренер Дзюбы отреагировал на хет-трик форварда в матче против «Ростова»

Детский тренер форварда «Локомотива» Артема Дзюбы Александр Шупляков высказался о хет-трике футболиста в матча 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

«Возрождение Дзюбы из пепла? Конечно. Если он выбрал «Локомотив», который помог ему, то почему бы и нет? Следил именно за ним, за его действиями и движениями. Он готов потрясающе. Рассчитывают, что Дзюба сможет спасти положение команды в турнирной таблице. Они в него верят, и это не просто так», — приводит слова тренера Sport24.

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба первым в истории российской премьер-лиги преодолел отметку в 150 голов в турнире. После хет-трика в матче с «Ростовом» на счету форварда 151 мяч в премьер-лиге.