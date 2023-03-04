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Лепехин оценил дебют Ренана за «Зенит» в матче против «Пари НН»

Галина Глазко
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин оценил дебют 19-летнего защитника Роберта Ренана за сине-бело-голубых в матче 18-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

«Можно занести игру в актив Ренану. Первый матч за «Зенит», молодой парень. В таком возрасте сложно играть на этой позиции. На мой взгляд, достойно выглядел. Чтобы дать полноценную оценку игроку, тем более из Бразилии, нужно отталкиваться от того, как действовал соперник. «Пари НН» никаких проблем «Зениту» не создал, в том числе благодаря защитнику из Бразилии», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

19-летний бразильский защитник присоединился к футболистам «Зенита» в конце февраля.

3 марта стало известно, что Ренан был вызван в состав сборной Бразиии на учебно-тренировочный сбор.

В составе сборной Бразилии U20 Ренан стал победителем молодежного Кубка Америки, который завершился в феврале этого года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-trudno-otsenit-vozmozhnosti-renana-pari-nn-ne-sozdal-nikakih-problem-zenitu/
Константин Лепехин
ФК Зенит
Роберт Ренан
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«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Олег Дмитриев

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Илья Кутепов

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