Половина тренеров начинала работу с «Локо» в чемпионате с победы
Михаил Галактионов — 20-й главный тренер «Локомотива» в высшем российском дивизионе.
В первой игре под руководством 38-летнего специалиста железнодорожники добились победы на «Ростовом» — 3:1. Ранее выиграть в гостях в первом матче получалось у Славена Билича и Андрея Федорова. Любопытно, что с 2014 года тренеры-дебютанты «Локо» неизменно добиваются положительного результата — пять побед и три ничьи.
Первые матчи тренеров во главе «Локомотива» в чемпионате России
|
Дата
|
Тренер
|
Соперник
|
Голы
|
03.04.1992
|
Юрий Семин
|
Океан (д) — 2:1
|
Рычков, Подпалый — Гарин
|
23.04.2005
|
Владимир Эштреков
|
Амкар (д) — 1:1
|
Измайлов — Парамонов
|
19.03.2006
|
Славолюб Муслин
|
Кр.Советов (д) — 0:1
|
Лонгевка
|
22.10.2006
|
Олег Долматов
|
Зенит (г) — 1:4
|
О'Коннор — Хаген, Аршавин, Денисов, Спивак
|
11.03.2007
|
Анатолий Бышовец
|
Кубань (г) — 0:0
|
-
|
16.03.2008
|
Рашид Рахимов
|
Рубин (д) — 0:1
|
Шаронов
|
03.05.2009
|
Владимир Маминов
|
Спартак Нч (д) — 1:0
|
Дуймович
|
12.03.2011
|
Юрий Красножан
|
Динамо (д) — 3:2
|
Дюрица, Бурлак, Торбинский — Самедов, Кураньи
|
24.07.2011
|
Жозе Коусейру
|
Амкар (д) — 4:0
|
Лоськов, Глушаков, Сычев, Минченков
|
20.07.2012
|
Славен Билич
|
Мордовия (г) — 3:2
|
Торбинский, Оздоев, Чорлука — Панченко, Осипов
|
14.07.2013
|
Леонид Кучук
|
Анжи (г) — 2:2
|
Н'Дой, Павлюченко — Это'О, Траоре
|
21.09.2014
|
Игорь Черевченко
|
ЦСКА (г) — 0:1
|
Муса
|
18.10.2014
|
Миодраг Божович
|
Терек (д) — 2:1
|
Ньясс, Павлюченко — Ньясс, в свои ворота
|
14.08.2016
|
Олег Пашинин
|
Терек (г) — 1:1
|
Шкулетич — Иванов
|
21.06.2020
|
Марко Николич
|
Оренбург (д) — 1:0
|
Ал.Миранчук
|
16.10.2021
|
Маркус Гисдоль
|
Рубин (г) — 2:2
|
Смолов, Жемалетдинов — Дрейер, Онугха
|
06.03.2022
|
Марвин Комппер
|
Химки (д) — 3:2
|
Керк, Изидор, Кухта — Зе Ламкель-2
|
17.07.2022
|
Йозеф Циннбауэр
|
Пари НН (д) — 1:1
|
Изидор — Кротов
|
15.10.2022
|
Андрей Федоров
|
Торпедо (г) — 1:0
|
Карпукас
|
04.03.2023
|
Михаил Галактионов
|
Ростов (г) — 3:1
|
Дзюба-3 — Комличенко
Итого: +10=6-4, мячи 31-22.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
5
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
7
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2