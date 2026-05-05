Крунич: «Жил в ста метрах от стадиона, потому что боялся опоздать на тренировку»

Бывший футболист ФК «Москва» Бранислав Крунич поделился с «СЭ» мнением о московском метро.

— В Москве спускались в метро?

— Да. Считаю, оно у вас самое чистое в мире. Но на игры и тренировки меня всегда забирал клубный автобус. Прямо с Автозаводской! Я жил в ста метрах от стадиона, потому что боялся опоздать на тренировку.

— Понравилось ли вам играть в брянском «Динамо»?

— В Брянске всего четыре района... Город небольшой, людей не особо много. Мне кажется, в маленьких городах жители больше погружены в футбол и сильнее уважают игроков. Как в Томске — там постоянно узнавали на улицах, общались.

— А фанаты на базу приезжали?

— В «Москве» приезжали поддержать, но не из-за плохой игры, как было, например у «Спартака». Сложнее всего там, где больше фанатов. Как в том же «Спартаке»! Именно поэтому тренеру очень важно наладить с болельщиками хорошие отношения, — сказал Крунич «СЭ».

Крунич выступал за «Томь» с июля 2005 по январь 2007 года, после чего играл за «Москву» до декабря 2009 года. За всю карьеру Крунич провел в РПЛ 96 игр и забил 9 голов.

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