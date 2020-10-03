Денис Терентьев: «Сегодня на «Открытие Арене» будут шашлыки»

Защитник «Зенита» Денис Терентьев поделился ожиданиями от матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«Сегодня будут шашлыки. В 19 на «Открытие Арене», — написал в Instagram PR-менеджера Артема Гаврилова Терентьев.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 3 октября, начало — в 19.00 (мск).