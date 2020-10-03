Денис Терентьев: «Сегодня на «Открытие Арене» будут шашлыки»
18:05
Защитник «Зенита» Денис Терентьев поделился ожиданиями от матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
«Сегодня будут шашлыки. В 19 на «Открытие Арене», — написал в Instagram PR-менеджера Артема Гаврилова Терентьев.
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 3 октября, начало — в 19.00 (мск).
Комментарий Дениса Терентьева перед матчем против «Спартака». Фото Instagram
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
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