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Денис Терентьев: «Сегодня на «Открытие Арене» будут шашлыки»

18:05
Денис Терентьев. Фото Instagram Комментарий Дениса Терентьева перед матчем против «Спартака». Фото Instagram
Денис Терентьев. Фото Instagram
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Защитник «Зенита» Денис Терентьев поделился ожиданиями от матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«Сегодня будут шашлыки. В 19 на «Открытие Арене», — написал в Instagram PR-менеджера Артема Гаврилова Терентьев.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 3 октября, начало — в 19.00 (мск).

Комментарий Дениса Терентьева перед матчем против "Спартака". Фото Instagram
Комментарий Дениса Терентьева перед матчем против «Спартака». Фото Instagram

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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