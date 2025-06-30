Макаров — о матче с 2DROTS: «Интересно. Прикольно. Но это для нас как обычная тренировка»
Полузащитник «Динамо» Денис Макаров оценил атмосферу товарищеского матча с 2DROTS (3:0) в рамках турнира Media x Pro Cup 2025.
«Интересно. Прикольно. Но это для нас как обычная тренировка — получить игровое время. Получить 45 минут тяжелой тренировки», — сказал Макаров в интервью «Известиям».
По словам полузащитника, перед игрой с 2DROTS футболисты «Динамо» выходили со стопроцентной концентрацией. «Поэтому была полноценная самоотдача со стороны каждого игрока «Динамо», — отметил Макаров.
Макаров в этом матче был заменен на 46-й минуте.
Источник: «Известия»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|
2
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|
3
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
4
|Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|
7
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|
9
|Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|1 : 1
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 0
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 0
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|3 : 5
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Матвей Кисляк
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|10
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|11
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1
