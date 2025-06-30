Макаров — о матче с 2DROTS: «Интересно. Прикольно. Но это для нас как обычная тренировка»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров оценил атмосферу товарищеского матча с 2DROTS (3:0) в рамках турнира Media x Pro Cup 2025.

«Интересно. Прикольно. Но это для нас как обычная тренировка — получить игровое время. Получить 45 минут тяжелой тренировки», — сказал Макаров в интервью «Известиям».

По словам полузащитника, перед игрой с 2DROTS футболисты «Динамо» выходили со стопроцентной концентрацией. «Поэтому была полноценная самоотдача со стороны каждого игрока «Динамо», — отметил Макаров.

Макаров в этом матче был заменен на 46-й минуте.