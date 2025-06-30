Футбол
30 июня, 03:40

Макаров — о матче с 2DROTS: «Интересно. Прикольно. Но это для нас как обычная тренировка»

Павел Лопатко

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров оценил атмосферу товарищеского матча с 2DROTS (3:0) в рамках турнира Media x Pro Cup 2025.

«Интересно. Прикольно. Но это для нас как обычная тренировка — получить игровое время. Получить 45 минут тяжелой тренировки», — сказал Макаров в интервью «Известиям».

По словам полузащитника, перед игрой с 2DROTS футболисты «Динамо» выходили со стопроцентной концентрацией. «Поэтому была полноценная самоотдача со стороны каждого игрока «Динамо», — отметил Макаров.

Макаров в этом матче был заменен на 46-й минуте.

Источник: «Известия»
Денис Макаров
ФК 2Drots
ФК Динамо (Москва)
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Pavel

    Самый бестолковый игрок рфпл

    30.06.2025

    • Макаров — о работе с Карпиным в «Динамо»: «Впечатления прекрасные»

    Макаров: «Я в «Динамо», у меня контракт с клубом. И я 100% остаюсь здесь до следующего года»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    2
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    3
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    7
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 2 : 0
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 2 : 0
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 3 : 5
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Матвей Кисляк

    Матвей Кисляк

    ЦСКА

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

