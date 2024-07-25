Мацуев — о приобретениях «Спартака» в этом сезоне: «Покупки странного плана»

Народный артист РФ и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о летней трансферной кампании красно-белых.

«Покупки странного плана. Там какого-то 32-летнего купили (Виллиана Жозе, — прим «СЭ»). Честно сказать, в таком возрасте игрока покупать игрока странно. Нельзя сказать, что это покупка, которая выстрелит. Дай бог, конечно, но не знаю», — сказал Мацуев «СЭ».

Этим летом «Спартак» приобрел аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко и бразильского нападающего Виллиана Жозе.

Следующий матч красно-белые сыграют против «Химок». Встреча пройдет 28 июля 2024 года на стадионе Арена Химки (Химки, Россия). Начало — в 15:00 по московскому времени.

Александр Абустин