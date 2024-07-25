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Сегодня, 20:20

Мацуев — о приобретениях «Спартака» в этом сезоне: «Покупки странного плана»

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Народный артист РФ и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о летней трансферной кампании красно-белых.

«Покупки странного плана. Там какого-то 32-летнего купили (Виллиана Жозе, — прим «СЭ»). Честно сказать, в таком возрасте игрока покупать игрока странно. Нельзя сказать, что это покупка, которая выстрелит. Дай бог, конечно, но не знаю», — сказал Мацуев «СЭ».

Этим летом «Спартак» приобрел аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко и бразильского нападающего Виллиана Жозе.

Следующий матч красно-белые сыграют против «Химок». Встреча пройдет 28 июля 2024 года на стадионе Арена Химки (Химки, Россия). Начало — в 15:00 по московскому времени.

Александр Абустин

ФК Спартак (Москва)
Денис Мацуев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
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Алексей Батраков

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П
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 2
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Зенит

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И К Ж
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Даниил Фомин

Динамо

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