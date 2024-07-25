Президент «Оренбурга» Еремякин: «Продажа Веры в «Химки» не такая уж невыгодная»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился мнением о переходе полузащитника Лукаса Веры в «Химки».

«Не сказал бы, что мы невыгодно его отпустили. Да, год назад с «Локомотивом» было бы то, что надо. Сейчас он ушел за гораздо меньшую сумму. Но она все равно для нас, если посчитать с точки зрения рентабельности, не такая уж невыгодная», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

Вера выступал за «Оренбург» с лета 2022 года. Всего 27-летний аргентинец провел за команду 60 матчей, забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач.