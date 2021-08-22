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Денис Глушаков: «Я лучший игрок матча? Лучше бы взяли три очка»

22:43
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал «СЭ», как он отреагировал на звание лучшего игрока матча пятого тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (1:1).

— Сегодня вы лучший игрок матча. Какие впечатления?

— Нормальные, рабочие. Сегодня я, завтра кто-то другой. Но лучше бы взяли три очка, это было бы приятнее. Домашняя игра, всегда хочется большего — победу.

— Следующая игра с «Нижним Новгородом» во главе с Кержаковым. Какой настрой?

— Не важно, кто тренер. Мы играем с «Нижним Новгородом», команде, которая только вышла в премьер-лигу, всегда есть, что доказывать, стремление, желание, так что боевая игра.

— Вас не вызвали в сборную. Расстроились или понимали, что шансов мало?

— Не задумывался. Мое дело — играть в футбол, все остальное решает тренер.

Глушаков забил единственный гол «Химок» в этой игре. У «Рубина» отличился Дарко Йевтич.

(Антон Иванов).

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