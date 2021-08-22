Дюпин считает, что «Рубину» в матче с «Химками» не хватило везения и мастерства

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал итог матча с «Химками» (1:1) в пятом туре Тинькофф РПЛ.

— Почему «Рубину» в последнее время так тяжело? Слуцкий говорит, что без Деспота тяжело. Это так или что-то еще?

— Сегодня мы создали несколько хороших моментов, реализуй их...Там 100%, даже сказал бы, что 200% было три момента. Один реализовали, два нет. Еще были какие-то полумоменты, чуть-чуть выжимай из них и играй спокойно, удерживая счет, у нас это хорошо получается, мы бы выиграли. Чуть-чуть в первом тайме не хватило везения, где-то мастерства, поэтому пришлось до конца играть с нервами. Все никак не могли забить, плюс еще могли пропустить контратаку, поэтому нервный матч, можно было в первом тайме уже себя обезопасить, сделать задел и играть уже по счету.

— У «Рубина» кризис или это просто осечки? Потому что уже не первый матч такой, были и в Лиге конференций, и в РПЛ.

— Почему кризис? По игре не сказал бы, что кризис. Мы хорошо играли сегодня. Создали достаточно много хороших моментов, было много подходов. Да, не хватает таких креативных, как Хвича, игроков, которые постоянно лезут, обостряют, но у нас есть другие игроки: Бакаев, Хакшабанович, которые тоже играют вперед. Сейчас немножко притремся друг к другу, имею в виду Хакшабановича. Думаю, он будет активнее играть вперед и будет создавать больше моментов у чужих ворот.

В составе хозяев отличился Денис Глушаков. У гостей забил Дарко Йевтич.