Леонид Слуцкий: «Когда вернется Хвича? Боюсь соврать вам»
22:20
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча с «Химками» (1:1) в пятом туре Тинькофф РПЛ ответил на вопрос о сроках возвращения полузащитника Хвичи Кварацхелии.
— Когда вернется Хвича?
— Не могу сказать, боюсь соврать вам.
— Почему «Рубин» снова пропускает первым?
— Кто-то забивает первый, кто-то вторым, так бывает.
— Игнатьев уходит, это правда?
— Не буду отвечать на этот вопрос.
В составе хозяев отличился Денис Глушаков. У гостей забил Дарко Йевтич.
(Антон Иванов)
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