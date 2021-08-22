Леонид Слуцкий: «Когда вернется Хвича? Боюсь соврать вам»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча с «Химками» (1:1) в пятом туре Тинькофф РПЛ ответил на вопрос о сроках возвращения полузащитника Хвичи Кварацхелии.

— Когда вернется Хвича?

— Не могу сказать, боюсь соврать вам.

— Почему «Рубин» снова пропускает первым?

— Кто-то забивает первый, кто-то вторым, так бывает.

— Игнатьев уходит, это правда?

— Не буду отвечать на этот вопрос.

В составе хозяев отличился Денис Глушаков. У гостей забил Дарко Йевтич.

(Антон Иванов)