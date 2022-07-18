Глушаков: «Для меня это уже 15-й сезон в РПЛ подряд! Неплохо, я считаю»

Капитан «Химок» Денис Глушаков поделился эмоциями после старта нового сезона Российской премьер-лиги.

«Вот и стартовал очередной чемпионат России. Для меня это уже 15-й сезон в РПЛ подряд! Неплохо, я считаю. А ведь были еще три сезона во второй и первой лигах.

Уверен, чемпионат-2022/23 будет успешным», — написал Глушаков на странице в соцсети.

В первом туре подмосковная команда дома сыграла вничью с «Зенитом» (1:1).

35-летний Глушаков дебютировал в РПЛ в марте 2008 года в составе «Локомотива».