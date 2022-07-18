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Сегодня, 22:07

Лещук опроверг слухи о возможном уходе из «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук опроверг слухи о своем возможном уходе из клуба.

«Вчера в микст-зоне после матча я отвечал на вопросы журналистов, но мои ответы были выставлены в неправильном свете.

Обсуждения по поводу моего ухода из клуба не имеют никаких оснований или поводов. Точно могу сказать только одно — я хочу играть и хочу играть в «Динамо». Конечно, я понимаю, что, учитывая мой возраст, вопрос о постоянной игровой практике встает все острее. Начать играть постоянно — моя первоочередная задача сейчас. И надеюсь, что это произойдет именно в моем родном клубе», — написал Лещук в Telegram-канале.

Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
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