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Агаларов считает, что у «Уфы» большие шансы вернуться в РПЛ

Руслан Минаев
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Новичок «Ахмата» Гамид Агаларов поделился мнением о будущем «Уфы».

По итогам сезона-2021/22 клуб из столицы Башкортостана вышла в первую лигу.

— Какое сейчас будущее у «Уфы»?

— Собирается крепкая молодая команда, — цитирует Агаларова Sport24. — В коллективе хорошая атмосфера и дух. Ребята верят друг в друга. Если «Уфа» стартанет хорошо, как и должна, у нее большие шансы вернуться в РПЛ. Клуб не умрет точно.

Агаларов перешел в «Ахмат» из «Уфы» 15 июля. 16 июля 22-летний россиянин дебютировал за команду из Грозного в матче со «Спартаком». Форвард вышел на замену на 56-й минуте и не отличился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-18-agalarov-otsenil-shansy-ufy-vernutsya-v-rpl-i-yeye-budushcheye-klub-tochno-ne-umret
Гамид Агаларов
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