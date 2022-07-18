Агаларов считает, что у «Уфы» большие шансы вернуться в РПЛ

Новичок «Ахмата» Гамид Агаларов поделился мнением о будущем «Уфы».

По итогам сезона-2021/22 клуб из столицы Башкортостана вышла в первую лигу.

— Какое сейчас будущее у «Уфы»?

— Собирается крепкая молодая команда, — цитирует Агаларова Sport24. — В коллективе хорошая атмосфера и дух. Ребята верят друг в друга. Если «Уфа» стартанет хорошо, как и должна, у нее большие шансы вернуться в РПЛ. Клуб не умрет точно.

Агаларов перешел в «Ахмат» из «Уфы» 15 июля. 16 июля 22-летний россиянин дебютировал за команду из Грозного в матче со «Спартаком». Форвард вышел на замену на 56-й минуте и не отличился результативными действиями.