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18 февраля, 18:23

Деменко заявил, что Сафонова пока рано сравнивать с Акинфеевым

Алина Савинова
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Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением об игре вратаря «быков» Матвее Сафонове.

«Сейчас Сафонов считается первым номером сборной, и его уже начали сравнивать с Акинфеевым. Я считаю, что пока этого делать рановато. У Игоря все же были довольно сильные конкуренты в сборной, но он сумел стать основным на долгое время в национальной команде и в ЦСКА. Я желаю Сафонову удачи, но пока его с Акинфеевым сравнить не могу. Впрочем, у Матвея еще есть время, чтобы изменить ситуацию», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне 24-летний голкипер провел 18 матчей за свой клуб в РПЛ, пропустив 12 голов. В сборной России за все время на его счету 12 игр.

Источник: РБ Спорт
Игорь Акинфеев
Максим Деменко
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
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Балтика – Сочи
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