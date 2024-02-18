Деменко заявил, что Сафонова пока рано сравнивать с Акинфеевым

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением об игре вратаря «быков» Матвее Сафонове.

«Сейчас Сафонов считается первым номером сборной, и его уже начали сравнивать с Акинфеевым. Я считаю, что пока этого делать рановато. У Игоря все же были довольно сильные конкуренты в сборной, но он сумел стать основным на долгое время в национальной команде и в ЦСКА. Я желаю Сафонову удачи, но пока его с Акинфеевым сравнить не могу. Впрочем, у Матвея еще есть время, чтобы изменить ситуацию», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне 24-летний голкипер провел 18 матчей за свой клуб в РПЛ, пропустив 12 голов. В сборной России за все время на его счету 12 игр.