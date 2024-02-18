Ловчев: «Ни один клуб в России уже давно никого не выращивает»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мыслями о борьбе «Зенита» и «Краснодара» за победу в РПЛ в текущем сезоне.

«На данный момент «Зенит» сильнее. Почему? Если смотреть, кто кого купил. Например, «Спартак» усилился — если усилился, мы еще не знаем — одним нападающим. А у них много тонких точек, которые надо усилить. Это опорная зона, центр обороны и вратари. Все это надо докупать или выращивать, но давно уже ни один клуб в России не выращивает никого. Где-нибудь видели у «Зенита» своих воспитанников? Или в «Динамо»? Их практически нет. Сейчас все кого-то покупают, причем тех, кто становится заметным. А «Зенит» покупает очень хороших игроков. Для меня совершенно очевидно, что «Зенит» значительно сильнее и «Краснодара», и всех остальных. Да, ушел Малком, и была некая дыра. Произошел какой-то спад, но это не от того, что все стали здорово играть. «Зенит» немного сдал, а сейчас он поправит дела и станет чемпионом», — приводит Sport24 слова Ловчева.

По итогам 18 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар» с 38 очками. Вторым идет «Зенит» (36 баллов). На третьей позиции располагается «Динамо» (32).