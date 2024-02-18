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18 февраля, 18:13

Ловчев: «Ни один клуб в России уже давно никого не выращивает»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мыслями о борьбе «Зенита» и «Краснодара» за победу в РПЛ в текущем сезоне.

«На данный момент «Зенит» сильнее. Почему? Если смотреть, кто кого купил. Например, «Спартак» усилился — если усилился, мы еще не знаем — одним нападающим. А у них много тонких точек, которые надо усилить. Это опорная зона, центр обороны и вратари. Все это надо докупать или выращивать, но давно уже ни один клуб в России не выращивает никого. Где-нибудь видели у «Зенита» своих воспитанников? Или в «Динамо»? Их практически нет. Сейчас все кого-то покупают, причем тех, кто становится заметным. А «Зенит» покупает очень хороших игроков. Для меня совершенно очевидно, что «Зенит» значительно сильнее и «Краснодара», и всех остальных. Да, ушел Малком, и была некая дыра. Произошел какой-то спад, но это не от того, что все стали здорово играть. «Зенит» немного сдал, а сейчас он поправит дела и станет чемпионом», — приводит Sport24 слова Ловчева.

По итогам 18 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар» с 38 очками. Вторым идет «Зенит» (36 баллов). На третьей позиции располагается «Динамо» (32).

Источник: Sport24
Евгений Ловчев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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24
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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