Деменко: «Уход Малкома — это потеря для «Зенита», но поднимется имидж клуба»

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко прокомментировал информацию о том, что нападающий петербургского клуба Малком может продолжить карьеру в одном из европейских топ-клубов.

«Такое предложение бывает раз в жизни, если это достоверная информация. Я считаю, что Малкому стоит поехать и «Зенит», мне кажется, не будет препятствовать. Конечно, это потеря для команды, но, с другой стороны, поднимется имидж клуба, и сам футболист будет только прогрессировать. В какой-то степени и пиар команды произойдет и заработает деньги «Зенит», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что Малкомом интересуются «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Арсенал».

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2027 года. В феврале 26-летний бразильский футболист получил российское гражданство.