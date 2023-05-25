Бывшая жена Сафонова обвинила голкипера в изменах и попытках отобрать у нее дочь

Анастасия Казачек, бывшая жена голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, заявила, что футболист пытается отобрать у нее дочь.

По словам девушки, Сафонов подал иск в суд Краснодара, чтобы двухлетняя дочь проживала с ним. Кроме того, он хочет взыскать с бывшей супруги алименты в размере 13 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, Казачек обвинила Сафонова в многочисленных изменах во время ее беременности и после родов.

«Матвей Сафонов инициировал судебные споры со мной о расторжении брака и разделе автомобиля, который он подарил мне на день рождения Майи. Хорошо, это его право, а быть достойным человеком закон не обязывает. Однако забирать у матери двухлетнюю дочь...Это уже переходит все границы. Я больше не могу позволить себе молчать, так как это касается уже не только меня.

Видимо нашему великому футболисту снесло крышу от денег и вседозволенности. Во время моей беременности и после родов, он позволял себе общаться с дамами с низкой социальной ответственностью и даже не приехал забрать дочь из роддома, так как проводил весело время с этими девушками», — написала девушка в соцсетях.

Бывшая супруга Сафонова объявила о расставании с футболистом в октябре 2021 года.