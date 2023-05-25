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Сегодня, 13:28

Бывшая жена Сафонова обвинила голкипера в изменах и попытках отобрать у нее дочь

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Матвей Сафонов с бывшей женой и дочерью.
Фото Соцсети

Анастасия Казачек, бывшая жена голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, заявила, что футболист пытается отобрать у нее дочь.

По словам девушки, Сафонов подал иск в суд Краснодара, чтобы двухлетняя дочь проживала с ним. Кроме того, он хочет взыскать с бывшей супруги алименты в размере 13 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, Казачек обвинила Сафонова в многочисленных изменах во время ее беременности и после родов.

«Матвей Сафонов инициировал судебные споры со мной о расторжении брака и разделе автомобиля, который он подарил мне на день рождения Майи. Хорошо, это его право, а быть достойным человеком закон не обязывает. Однако забирать у матери двухлетнюю дочь...Это уже переходит все границы. Я больше не могу позволить себе молчать, так как это касается уже не только меня.

Видимо нашему великому футболисту снесло крышу от денег и вседозволенности. Во время моей беременности и после родов, он позволял себе общаться с дамами с низкой социальной ответственностью и даже не приехал забрать дочь из роддома, так как проводил весело время с этими девушками», — написала девушка в соцсетях.

Бывшая супруга Сафонова объявила о расставании с футболистом в октябре 2021 года.

Источник: https://t.me/sports_backstage2/2900
Матвей Сафонов
Футбол
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2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
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 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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