Отец Сафонова предположил, что бывшая супруга его сына хочет «пропиариться»

Евгений Сафонов, отец вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, прокомментировал корреспонденту «СЭ» заявление бывшей супруги футболиста в соцсетях.

«Матвей хочет забрать у бывшей жены двухлетнюю дочь и взыскать алименты? Впервые слышу об этом. Не знаю, откуда это появляется. Может быть, человек хочет пропиариться», — сказал Евгений Сафонов «СЭ».

Ранее бывшая супруга Сафонова сообщила в соцсетях, что вратарь через суд пытается забрать у нее дочь и взыскать с нее алименты в размере 13 тысяч рублей в месяц.