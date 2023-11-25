Масалитин: «Молодежь должна играть и помогать, а Федотов на ней уже поставил крест»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин согласился с мнением, что московский клуб в этом сезоне не умеет играть по счету.

«Федотов же должен думать. Ты пропустил уже 23 мяча, у тебя оборона — проходной двор, ну как-то надо влиять же на это. Говорят, что не хватает качественных защитников. Но у вас молодежь есть, которая состоит в молодежной сборной. Это не просто необкатанные ребята, которые испугаются. Это талантливые парни. У них есть мастерство. Они должны играть и помогать. А их даже не используют, а говорят, что в клубе проблемы с защитой. Набабкин сидит, Агапов сидит. А на молодежи Федотов крест поставил уже, видимо. У них даже шансов заиграть нет. Так что Личка во втором тайме просто переиграл Федотова», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Масалитина.

В матче 16-го тура РПЛ, который прошел 25 ноября, ЦСКА уступил «Динамо» со счетом 2:3. Бело-голубые набрали 28 очков и располагаются на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы с 25 очками занимают 6-ю строчку.