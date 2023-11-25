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25 ноября, 23:37

Масалитин: «Молодежь должна играть и помогать, а Федотов на ней уже поставил крест»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин согласился с мнением, что московский клуб в этом сезоне не умеет играть по счету.

«Федотов же должен думать. Ты пропустил уже 23 мяча, у тебя оборона — проходной двор, ну как-то надо влиять же на это. Говорят, что не хватает качественных защитников. Но у вас молодежь есть, которая состоит в молодежной сборной. Это не просто необкатанные ребята, которые испугаются. Это талантливые парни. У них есть мастерство. Они должны играть и помогать. А их даже не используют, а говорят, что в клубе проблемы с защитой. Набабкин сидит, Агапов сидит. А на молодежи Федотов крест поставил уже, видимо. У них даже шансов заиграть нет. Так что Личка во втором тайме просто переиграл Федотова», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Масалитина.

В матче 16-го тура РПЛ, который прошел 25 ноября, ЦСКА уступил «Динамо» со счетом 2:3. Бело-голубые набрали 28 очков и располагаются на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы с 25 очками занимают 6-ю строчку.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005474457_masalitin_talantlivuyu_molodej_cska_kakomu-nibud_osinkinu_oni_byi_cherez_god_uje_v_sbornuyu_popali
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

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Александр Соболев

Спартак

 5
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Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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