Деменко объяснил важность межсезонного турнира с иностранными клубами для «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко считает, что матчи с иностранными клубами положительно скажутся на подготовке сине-бело-голубых к новому сезону РПЛ.

«Конечно, это хороший турнир. Для «Зенита» это вообще замечательно, идет подготовка к чемпионату. Тем более, соперники достаточно серьезные. Понятно, что требовать что-то сверхъестественное не будут, но, по крайней мере, подготовительный процесс и такой амбициозный турнир — это важно для «Зенита», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

В июле «Зенит» сыграет с сербской «Црвеной Звездой», азербайджанским «Нефтчи» и турецким «Фенербахче» в рамках межсезонного турнира, который пройдет в Санкт-Петербурге.