Смородская: «Зенит» захочет провести весь чемпионат без единого поражения, интриги в борьбе за титул нет»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что в предстоящем сезоне «Зенит» захочет пройти весь чемпионат без единого поражения.
«Интрига есть в том, сумеет ли «Зенит» провести весь чемпионат без единого поражения. А интриги в борьбе за титул нет. Сезон без единого поражения — интересный вызов для «Зенита», думаю, они захотят это сделать, но будет очень сложно», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.
По итогам сезона-2022/23 клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал чемпионом России.
Первый тур нового сезона РПЛ пройдет с 21 по 23 июля. Сине-бело-голубые на выезде сыграют против «Пари НН».
Положение команд
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|И
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|Н
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
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