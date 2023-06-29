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Митрофанов: «Хорошо, вы отстранили сборную. Но на каком основании отстранили клубы — частные компании?»

Алина Савинова
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, может ли ФИФА перестать выплачивать деньги на развитие футбола в России.

«В ситуации, в которой мы находимся последние два года, определенные переживания есть, но нет формальных опасений. Мы же не знаем, что случится завтра. Проснется кто-то и скажет: «Мы решили не перечислять деньги». Я же не могу это предвидеть и предотвратить. Поэтому в текущей ситуации переживаю за это», — приводит «РБ Спорт» слова Митрофанова.

Генсек РФС сравнил ситуацию с неправомерным отстранением российских команд от международных турниров.

«Разве спортсменов отстранять от соревнований правомерно? Хорошо, вы отстранили сборную, что тоже неправомерно. Но вы отстранили и клубы, причем в них половина команды — легионеры. Вы отстранили частную компанию, которая добилась возможности играть в Лиге чемпионов. На каком основании ее отстранили? Что плохого она сделала? Ничего», — добавил он.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА. После отстранения россияне провели 5 товарищеских матчей — против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gensek-rfs-horosho-vy-otstranili-sbornuyu-no-na-kakom-osnovanii-otstranili-kluby-chastny-e-kompanii/
Футбол
Максим Митрофанов
ФИФА
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