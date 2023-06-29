Митрофанов: «Хорошо, вы отстранили сборную. Но на каком основании отстранили клубы — частные компании?»
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, может ли ФИФА перестать выплачивать деньги на развитие футбола в России.
«В ситуации, в которой мы находимся последние два года, определенные переживания есть, но нет формальных опасений. Мы же не знаем, что случится завтра. Проснется кто-то и скажет: «Мы решили не перечислять деньги». Я же не могу это предвидеть и предотвратить. Поэтому в текущей ситуации переживаю за это», — приводит «РБ Спорт» слова Митрофанова.
Генсек РФС сравнил ситуацию с неправомерным отстранением российских команд от международных турниров.
«Разве спортсменов отстранять от соревнований правомерно? Хорошо, вы отстранили сборную, что тоже неправомерно. Но вы отстранили и клубы, причем в них половина команды — легионеры. Вы отстранили частную компанию, которая добилась возможности играть в Лиге чемпионов. На каком основании ее отстранили? Что плохого она сделала? Ничего», — добавил он.
Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА. После отстранения россияне провели 5 товарищеских матчей — против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).
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2
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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