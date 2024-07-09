Деменко назвал неправильной трансферную цену Соболева

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко удивлен серьезным интересом чемпионов страны к нападающему красно-белых Александру Соболеву.

«Я понимаю, когда «Зенит» взял Глушенкова из «Локомотива», Горшкова из «Крыльев Советов» и Волкова из «Краснодара» — это молодые футболисты. В «Зените» есть и Барриос, и другие возрастные футболисты, которые постепенно переходят черту. И даже притом, что команда сейчас выступает только в чемпионате России, это хорошие приобретения на будущее. Это вложения и не за такую большую сумму. А вот платить такие деньги за одного российского футболиста — по мне, это неправильно», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что Соболев летом может перейти в «Зенит». По информации «СЭ», «Спартак» согласен отпустить футболиста в питерский клуб за 11 миллионов евро, при этом сине-бело-голубые не готовы платить такую сумму за 27-летнего россиянина.