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9 июля, 10:40

Деменко назвал неправильной трансферную цену Соболева

Алина Савинова
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Футболист «Спартака» Александр Соболев
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко удивлен серьезным интересом чемпионов страны к нападающему красно-белых Александру Соболеву.

«Я понимаю, когда «Зенит» взял Глушенкова из «Локомотива», Горшкова из «Крыльев Советов» и Волкова из «Краснодара» — это молодые футболисты. В «Зените» есть и Барриос, и другие возрастные футболисты, которые постепенно переходят черту. И даже притом, что команда сейчас выступает только в чемпионате России, это хорошие приобретения на будущее. Это вложения и не за такую большую сумму. А вот платить такие деньги за одного российского футболиста — по мне, это неправильно», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что Соболев летом может перейти в «Зенит». По информации «СЭ», «Спартак» согласен отпустить футболиста в питерский клуб за 11 миллионов евро, при этом сине-бело-голубые не готовы платить такую сумму за 27-летнего россиянина.

Источник: Газета.Ru
Александр Соболев
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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