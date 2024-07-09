Тихонов сообщил, что полузащитник «Спартака» Лайкин приступил к тренировкам с «Енисеем»
Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» сообщил о том, что полузащитник «Спартака» Максим Лайкин приступил к тренировкам с командой.
«Лайкин уже тренируется с нами. Он с нами до конца сезона», — сказал Тихонов «СЭ».
Ранее Тихонов сообщил, что клубы договорились об аренде 21-летнего полузащитника.
Весеннюю часть сезона Лайкин провел в тульском «Арсенале» на правах аренды, сыграв 6 матчей без результативных действий. На счету воспитанника академии «Спартака» также 3 игры за основную команду красно-белых без результативных действий. Его контракт с москвичами рассчитан до 30 июня 2026 года.
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|0
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|0
|0
|0
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5
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|0
|0
|0
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|0
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11
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|0
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12
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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