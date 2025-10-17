Дегтярев объяснил необходимость ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ответил на вопрос о том, почему настаивает на ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Напомню, что еще в 2017 году президент России Владимир Владимирович Путин дал поручение сократить госфинансирование профессионального спорта: мы должны направлять ресурсы на развитие собственных талантов, а не бездумно финансировать профессиональный спорт.

Сегодня нам нужны не легионеры, которые за рубежом играли бы во второй-третьей лигах, а сильные мастера, которые реально поднимут уровень нашего футбола», — цитирует Дегтярева «Коммерсант».

Ранее Дегтярев сообщал, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле «максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле». Сейчас клубы российского высшего дивизиона могут включать в заявку 13 иностранцев и выпускать 8 одновременно на поле.