Черчесов рассказал, интересовался ли «Ахмат» Кузяевым

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о том, что грозненцы интересовались подписанием полузащитника Далера Кузяева, который в сентябре стал игроком «Рубина».

— Правда ли, что Кузяев мог оказаться в «Ахмате»?

— У нас с Далером нормальные отношения, у него есть мой номер. Но, если честно, я с ним ни разу не разговаривал на тему перехода. Все-таки речь шла о зарубежных командах, о ЦСКА, о «Динамо». В таком случае надо, наверное, отойти немного в сторону, мы пока до определенных вещей не дотягиваем.

Не выходили на Далера, не делали никаких предложений. Единственное, я попросил Газзаева уточнить, что за история вообще, потому что читаешь — постоянно «Ахмат» мелькает. Думал, может, чего-то не знаю. И отцу его Ахъяду написал, а то постоянно спрашивали на эту тему, чтобы корректно отвечать. А так футболист, понятно, хороший, способный закрыть несколько позиций. Я его очень хотел видеть в «Ференцвароше», но Кузяев выбрал «Гавр». Сейчас в «Рубине». Желаю Далеру удачи, чтобы решил те задачи, которые перед собой ставит, — сказал Черчесов «СЭ».

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В 12 матчах под его руководством грозненцы одержали 5 побед, трижды сыграли вничью и уступили в 4 встречах.

После 11 туров команда с 15 очками занимает девятое место в РПЛ.