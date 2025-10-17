Мох — о Бышовце: «С хитринкой, витиеватыми формулировками. Многих это раздражало»

Экс-защитник ЦСКА, «Динамо», «Спартака» и «Эспаньола» Андрей Мох, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об Анатолии Бышовце.

— Почему Бышовца возненавидели почти все, кто с ним соприкасался?

— Я не все. К Анатолию Федоровичу отношусь с уважением. С ним сложно, но интересно. Он обладал удивительным качеством — пробивал футболистам такие условия, о которых другие тренеры даже подумать не могли. Но и себя не обижал.

— Это понятно.

— Юрий Морозов прямой, как стрела. Матом мог обложить, в казарму отправить. Бышовец не такой. С хитринкой, витиеватыми формулировками. Многих это раздражало. Плюс апломб. С игровых времен считал себя суперзвездой. Ну и подавал соответствующе. Когда летом 1990-го он ушел в сборную, «Динамо» принял Альтман. Ему я тоже благодарен. Классный тренер, при нем показывали хорошую игру, в команде была потрясающая атмосфера.