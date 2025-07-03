Де Оливейра заявил, что «Зенит» не ищет центрального нападающего после срыва переговоров с Даку

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил «СЭ» на вопрос по поводу ситуации с переходом хавбека «Фламенго» Жерсона в клуб из Санкт-Петербурга. Также он отметил, что в команде не будет четвертого нападающего.

2 июля сообщалось, что «Фламенго» ждет от сине-бело-голубых финансовых гарантий, чтобы завершить трансфер Жерсона. В четверг председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил «СЭ», что «Зенит» представит игрока на матче против «Сьона» 9 июля.

— По Жерсону уже все решено?

— Я не знаю, потому что он не находится в нашей команде.

— После срыва переговоров с Даку «Зенит» по-прежнему находится в поиске центрального нападающего?

— Нет, у нас сейчас в команде три нападающих, поэтому посмотрим. Если кто-то уходит, то можем искать. А сейчас есть три нападающих, нас устраивает.

— То есть, четвертого нападающего в команде не будет? Только если кто-то уйдет?

— Я думаю, что да.

Ранее появилась информация, что «Зенит» рассматривает кандидатуру форварда «Фламенго» Педро в качестве усиления атаки.