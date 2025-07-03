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Лусиано: «Матч с махачкалинским «Динамо» получился непростым, но для подготовки к сезону это хорошо»

Алина Савинова

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо» в товарищеском матче.

Игра прошла на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу питерской команды. 24-летний аргентинец стал автором первого гола в этой встрече.

«Отлично знали, что «Динамо» — сложный соперник: махачкалинцы хороши в индивидуальной опеке, у них сильный центр поля. Так что матч для нас получился непростым, но в целом, думаю, это хорошо для общей линии подготовки к сезону», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Лусиано.

Также футболист высказался о своем голе в ворота махачкалинцев.

«Есть ли ощущение, что оказываюсь в нужное время в нужном месте? Для нападающего это важно — игрок на позиции «девятки» должен хорошо чувствовать мяч и момент, должен уметь предугадать, что произойдет в следующее мгновение, чтобы использовать свой шанс, когда придет его время. К счастью, сегодня у меня это получилось, и на душе радостно от этого», — добавил он.

В воскресенье, 6 июля, сине-бело-голубые проведут товарищеский матч с «Балтикой». Начало игры запланировано на 19.30 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
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Лусиано Гонду
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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 8
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 7
П
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Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Ахмат

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