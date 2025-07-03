Лусиано: «Матч с махачкалинским «Динамо» получился непростым, но для подготовки к сезону это хорошо»

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо» в товарищеском матче.

Игра прошла на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу питерской команды. 24-летний аргентинец стал автором первого гола в этой встрече.

«Отлично знали, что «Динамо» — сложный соперник: махачкалинцы хороши в индивидуальной опеке, у них сильный центр поля. Так что матч для нас получился непростым, но в целом, думаю, это хорошо для общей линии подготовки к сезону», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Лусиано.

Также футболист высказался о своем голе в ворота махачкалинцев.

«Есть ли ощущение, что оказываюсь в нужное время в нужном месте? Для нападающего это важно — игрок на позиции «девятки» должен хорошо чувствовать мяч и момент, должен уметь предугадать, что произойдет в следующее мгновение, чтобы использовать свой шанс, когда придет его время. К счастью, сегодня у меня это получилось, и на душе радостно от этого», — добавил он.

В воскресенье, 6 июля, сине-бело-голубые проведут товарищеский матч с «Балтикой». Начало игры запланировано на 19.30 по московскому времени.