Источник: «Зенит» может приобрести форварда «Фламенго» Педро

«Зенит» рассматривает кандидатуру форварда «Фламенго» Педро в качестве усиления атаки, сообщает журналист Пабло Оливейра в своих соцсетях.

По информации источника, сине-бело-голубые могут заплатить 15 миллионов евро за переход 28-летнего игрока.

Педро с января 2020-го выступал за «Фламенго» на правах аренды, а в декабре того же года подписал с командой контракт до 2025-го, который в дальнейшем был продлен еще на два года.

В сезоне-2024/25 нападающий провел 8 матчей в бразильской серии А, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами. Также он принял учстие в трех играх «Фламенго» на клубном чемпионате мира-2025.

Ранее сообщалось, что в «Зенит» перейдет хавбек «Фламенго» Жерсон. По информации «СЭ», клуб из Санкт-Петербурга представит футболиста на матче против «Сьона» 9 июля.