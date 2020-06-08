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«Даже из-за похмелья у меня не было такой головной боли». Фарфан рассказал, как болел коронавирусом

13:08
Джефферсон Фарфан. Фото ФК «Локомотив»
Джефферсон Фарфан. Фото ФК «Локомотив»
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Форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о том, как перенес коронавирус.

— В целом ситуация была под контролем, — сказал Фарфан в прямом эфире Instagram. — Единственным симптомом, который у меня был, оказалась головная боль. У меня никогда не было такой головной боли! Поначалу я еще немного лишился обоняния и вкуса, но потом все нормализовалось. В клубе взяли меня под контроль, как только появились симптомы. Теперь уже все спокойно.

Кстати, поначалу еще была боль в теле, но все же самой безумной вещью, повторюсь, оказалась головная боль. Даже из-за похмелья у меня не было такой головной боли, серьезно.

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