Давиташвили рассчитывает на победу «Ротора» над «Спартаком»

Полузащитник «Ротора» Зурико Давиташвили рассказал, какие цели ставит перед собой команда в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Встреча состоится 29 ноября в Москве.

— Результат матча с «Уралом» нас не устраивает, мы хотим побеждать. В начале встречи мы выглядели хорошо: контролировали мяч, но не смогли забить, — приводит слова Давиташвили пресс-служба «Ротора». — Со следующей игры мы должны побеждать, потому что уже тяжелая ситуация — «Ротор» внизу турнирной таблицы. «Спартак» — это всегда сильный соперник. Мы уже играли с ними в Волгограде и знаем, где их слабые места.

Я всегда думаю о своей реализации и после каждой тренировки отрабатываю удары по воротам. Надеюсь, что скоро получится забить.