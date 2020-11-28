Давиташвили рассчитывает на победу «Ротора» над «Спартаком»
Полузащитник «Ротора» Зурико Давиташвили рассказал, какие цели ставит перед собой команда в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Встреча состоится 29 ноября в Москве.
— Результат матча с «Уралом» нас не устраивает, мы хотим побеждать. В начале встречи мы выглядели хорошо: контролировали мяч, но не смогли забить, — приводит слова Давиташвили пресс-служба «Ротора». — Со следующей игры мы должны побеждать, потому что уже тяжелая ситуация — «Ротор» внизу турнирной таблицы. «Спартак» — это всегда сильный соперник. Мы уже играли с ними в Волгограде и знаем, где их слабые места.
Я всегда думаю о своей реализации и после каждой тренировки отрабатываю удары по воротам. Надеюсь, что скоро получится забить.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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