ЦСКА почтил память вратаря Сергея Перхуна

ЦСКА в Twitter почтил память бывшего вратаря клуба Сергея Перхуна, который умер 28 августа 2001 года спустя 10 дней после столкновения на футбольном поле в матче с «Анжи» (0:0).

«Из ворот — в вечность. 20 лет назад не стало Сергея Перхуна. Мы помним тебя, вратарь!» — говорится в сообщении.

Из ворот — в вечность. 20 лет назад не стало Сергея Перхуна. Мы помним тебя, вратарь!



? #историяЦСКА: https://t.co/ke8LLbdmz0 pic.twitter.com/HQ0gABdMzt — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 28, 2021

16-й номер навечно закреплен за украинским голкипером, а клуб каждый год проводит турнир его памяти.