ЦСКА почтил память вратаря Сергея Перхуна
ЦСКА в Twitter почтил память бывшего вратаря клуба Сергея Перхуна, который умер 28 августа 2001 года спустя 10 дней после столкновения на футбольном поле в матче с «Анжи» (0:0).
«Из ворот — в вечность. 20 лет назад не стало Сергея Перхуна. Мы помним тебя, вратарь!» — говорится в сообщении.
16-й номер навечно закреплен за украинским голкипером, а клуб каждый год проводит турнир его памяти.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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