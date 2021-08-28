«Рубин» купил Дрейера из «Мидтьюлланна» за 6 миллионов евро
Как стало известно СЭ, вингер «Мидтьюлланна» Андерс Дрейер подписал контракт с «Рубином».
Контракт с 23-летним датчанином рассчитан на 5 лет, казанцы заплатят за игрока 6 млн евро за три года. Футболист приедет в Россию, когда получит визу.
В текущем сезоне Дрейер провел все шесть матчей чемпионата Дании, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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