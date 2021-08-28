«Химки» проведут расследование по возможным оскорблениям Себаи на расовой почве
«Химки» проведут собственное расследование по эпизоду возможных расовых оскорблений нападающего из Кот-д'Ивуара Сенина Себаи в матче шестого тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1). Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
«Если честно, не заметил оскорблений в сторону Себаи, нужно посмотреть протокол арбитра матча, — цитирует ТАСС Терюшкова. — Сенина мы поддержим максимально, таких проявлений на стадионе не может быть. Если они подтвердятся, то мы постараемся вычислить зачинщиков и больше их не пускать на игры».
«Обратимся ли в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза? Клуб сейчас будет проводить свое расследование в том числе. Посмотрим, что будем делать дальше», — добавил Терюшков.
27-летний Себаи выступает за «Химки» с января 2021 года, в текущем сезоне нападающий провел шесть матчей, в которых отдал одну голевую передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю