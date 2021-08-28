«Химки» проведут расследование по возможным оскорблениям Себаи на расовой почве

«Химки» проведут собственное расследование по эпизоду возможных расовых оскорблений нападающего из Кот-д'Ивуара Сенина Себаи в матче шестого тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1). Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Если честно, не заметил оскорблений в сторону Себаи, нужно посмотреть протокол арбитра матча, — цитирует ТАСС Терюшкова. — Сенина мы поддержим максимально, таких проявлений на стадионе не может быть. Если они подтвердятся, то мы постараемся вычислить зачинщиков и больше их не пускать на игры».

«Обратимся ли в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза? Клуб сейчас будет проводить свое расследование в том числе. Посмотрим, что будем делать дальше», — добавил Терюшков.

27-летний Себаи выступает за «Химки» с января 2021 года, в текущем сезоне нападающий провел шесть матчей, в которых отдал одну голевую передачу.