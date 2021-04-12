ЦСКА — «Ротор»: где смотреть трансляцию матча, во сколько начало
17:00
В понедельник, 12 апреля, состоится матч 25-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Ротор». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
В первом круге армейцы обыграли соперника с минимальным счётом 1:0, единственный мяч забил Алан Дзагоев. На данный момент ЦСКА идёт на пятом месте в турнирной таблице, волгоградцы занимают 14-ю строчку.
Следить за матчем ЦСКА — «Ротор» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.
Видеотрансляция матча ЦСКА — «Ротор»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю