В понедельник, 12 апреля, состоится матч 25-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Ротор». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В первом круге армейцы обыграли соперника с минимальным счётом 1:0, единственный мяч забил Алан Дзагоев. На данный момент ЦСКА идёт на пятом месте в турнирной таблице, волгоградцы занимают 14-ю строчку.

Следить за матчем ЦСКА — «Ротор» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Ротор»