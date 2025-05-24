Данни: «Думаю, «Зенит» станет чемпионом. «Динамо» может помочь»

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился мнением о возможном чеипионстве петербургского клуба.

— Какие шансы у «Зенита» стать чемпионом? Веришь ли ты в это?

— Я думаю, что может стать чемпионом. Нужно выиграть, и потом «Динамо» может помочь.

— Твой бывший клуб!

— Да.

В заключительном туре «Зенит» примет «Ахмат», а «Краснодар» встретится с «Динамо». Оба матча начнутся в 16:30 мск.