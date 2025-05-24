В ПАОКе объяснили, почему отклонили предложение ЦСКА по Константелиасу

В пресс-службе ПАОКа ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе полузащитника Янниса Константелиаса в РПЛ.

«Все просто. Предложение ЦСКА было намного ниже, чем футболист стоит в реальности. Больше комментировать нечего. «Зенит»? Ничего нет. Единственное, что могу сказать, мы получили только предложение от ЦСКА, которое мы отклонили», — сообщили «СЭ» в пресс-службе ПАОКа.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что ЦСКА отправил официальное предложение по игроку, а также главный тренер «Зенита» Сергей Семак лично заинтересован в трансфере футболиста.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Константелиаса в 17 миллионов евро. Контракт игрока с клубов рассчитан до лета 2027 года.